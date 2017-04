Õilme Võro: tase ja treenitus lubab EM-il võidelda medalite eest

Eesti uue generatsiooni naissprinter Õilme Võro rääkis TV 10 olümpiastarti saate raames antud intervjuus muu hulgas, et on hetkel põhikohaga sportlane ning loodab sel suvel U-23 vanuseklassi EM-il hea õnne korral kaasa rääkida medalite jagamises.

"TV 10 olümpiastarti oli kõige alus. Ma ei kujutaks üldse ette oma sporditeed, kui ma poleks seal võistelnud. Seal sai katsetada erinevaid alasid ja seal tuli välja, kus on minu kõige suurem potentsiaal. Mulle väga meeldis see TV 10 aeg," meenutas Võro oma sportlastee algust.

Neiu kogu perekond oli kergejõustikuga seotud ning seega oli alavalik asjade loomulikuks käiguks: "Mul on hea meel, et ma tegin selle valiku ja tänasel päeval olen ma väga rahul."

"Sprint sai mul põhiliseks 3-4 aastat tagasi. Siis ma sain aru, et tahan seal kaugele jõuda. Ma tunnen, et spordis on mul võimalik läbi lüüa ja ma tahan enda võimed maksimeerida. Kui seda segavad mingid faktorid, mida ma saan hiljem jätkata, näiteks kool, siis ma teengi valikud. Sport on praegu mu põhitöö ja ma olen sellega rahul," selgitas 21-aastane neiu.

Lõppenud talvel võitis Võro sisetingimustes 200 m jooksu Eesti kõigi aegade teise tulemusega 24,07. See tulemus annab neiule siiani põhjust rahuloluks: "Ma olen praegu täpselt sama rahul kui siis, kui ma selle aja jooksin. Nüüd siit ainult edasi."

Algaval suvel on tema põhieesmärgiks U-23 vanuseklassi EM: "Praegune treenitus ja tase lubab võidelda ka medalite eest. Seal on muidugi väga head õnnestumist vaja, kuid ma olen ennast varemgi üllatanud."