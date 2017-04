Häkkerid murdsid sisse IAAF-i andmebaasi

Häkkerirühmitus Fancy Bears murdis sisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF-i) andmebaasi ning organisatsioon kardab, et taas on ohus sportlaste konfidentsiaalsed andmed.

IAAF sai küberrünnakust teada möödunud kuul, kuid ei ole veel kindel, kas rühmitus varastas informatsiooni või mitte. Sportlastele, kes on esitanud avalduse, et saada eriluba dopinguaineid sisaldavate ravimite kasutamiseks, anti rünnakust teada esmaspäeval.

„Meie prioriteediks on sportlased, kes on meiega jaganud informatsiooni, mis pidi jääma konfidentsiaalseks,” kommenteeris IAAF-i president lord Sebastian Coe. „Me vabandame siiralt nende ees ja me anname endast kõik, et olukorda parandada ning ühtlasi luua võimalikult turvalist keskkonda.”

Fancy Bearsi esimene rünnak oli eelmise aasta septembris Maailma Antidopingule (WADA).