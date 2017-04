Noored sulgpallurid tõid Soomest kaasa kolm esikohta

Võistlused, kus lisaks soomlastele võis võistlemas näha ka rootslasi, jaapanlasi ja isegi indoneeslasi, tuli kahekordseks võitjaks 12-aastane Tauri Kilk (Triiton), kes alla 13-aastaste poiste üksikmängus võitis finaalis indoneeslast kindlalt 2:0. Taustaks veel nii palju, et tegemist on Soomes juba mõnda aega elava ning nüüdseks juba Soomes koondise treeneriks tõusnud Imam Teguh Santoso pojaga.

Koos Artur Ajupoviga (Triiton) võitis Kilk ka alla 17-aastaste poiste paarismängu finaali kolmandas otsustavas geimis seisuga 28:26. Victoria Korobova (Triiton) alistas koos soomlase Teemu Lahtineniga segapaarismängu finaalis Artur Ajupovi ja Ramona Üpruse (Tartu Akadeemiline Spordiklubi). Korobova segapaarilisele kaotas Artur Ajupov peale viite võidetud mängu alla 17-aastaste poiste finaali kolmandas geimis. Tulemuseks seega teine koht.

"On hea tõdeda, et meie mängijad on põhjanaabrite juures võimelised võitma," sõnas Triitoni ja Eesti juunioride koondise peatreener Rainer Kaljumäe. "Olgugi, et selle võistlusreisi eesmärk oli tegelikult saada väga tugevaid mänge, mistõttu olid palju mängijad pandud endast vanematega võistlema, siis õnnestus võita ka esikohti. Palju oleme keskendunud kehakeelele ja sellele, mida pingelistes olukordades mõelda ja mida mitte."