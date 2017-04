Eesti motospordiekspert Soomerit selleks hooajaks pjedestaalile ei ennusta

Kus sellel hooajal tema lagi võiks olla? "Vaadates kasvõi tänast (eilset – toim.) võistlust, ta kaotas küll liidrile lõpuks 23 sekundiga, aga see oli talle ka selle rattaga esimene võidusõit. Ma arvan, et see 23 ei ole ka mingi piir. Kas ta hakkab nüüd kohe sellel hooajal seal esiotsas (figureerima) - liiatigi veel järgmisel etapil - on võib-olla liiga vara loota, aga see, kui ta hoidis sõidu lõpu edenedes oma kohta ja sõitis selge vahe sisse ka kümnenda kohaga, näitas ikkagi sisu."

"Eks kommentaatoridki märkisid teda mitu korda ära, esiots on ka seal väga kiire ja väga kõva, seal oli ikkagi küll poolteist sekundit vahet, aga ma usun, et neid top 10 kohti Hanneselt me veel näeme. Need kaheksa etappi, mis ta sellel aastal veel kaasa sõidab – poodiumit ma talle küll sellel hooajal ei ennusta, aga top 10 kohti tuleb."

"Eesti kalendrit tehes arvestame suuresti, et tippsõitjad nagu Hannes ja võib-olla ka Niki Tuuli saaksid oma kalendri vahepeal tulla ka Eesti meistrivõistlustele sõitma. Hannes on öelnud, et nendeks kolmeks etapiks, mis meil sellel aastal Audrus toimuvad, tema kalender sobib ja saab neist osa võtta," sõnas Soomer.