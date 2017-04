Vanad rivaalid Napoli ja Juventus mängisid Itaalis viiki

Külalismeeskond asus kohtumist juba seitsmendal minutil juhtima, kui täpne oli sakslasest keskväljamees Sami Khedira. Napoli viigivärav sündis 60. minutil Marek Hamšiku tabamuse läbi.

Kaheksa vooru enne kõrgliiga lõppu on Juventusel liidrina 74 punkti, teisel kohal jätkab AS Roma 68 silmaga. Napolil on kolmandana 64 punkti. 31. voorus sõidab Napoli külla viiendal kohal olevale Rooma Laziole, Juventus võõrustab tabeli keskmikku Chievot ning Roma kohtub võõrsil 14. kohal oleva Bolognaga.