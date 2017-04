Mullu suvel Norras märatsenud rallikrossiäss jäi aastaks litsentsita

30-aastane Doran osales mullu juulis Norras autospordivõistlusel Gatebil, kus sattus õhtul seadusega pahuksisse – Doran kähmles nii turvameeste kui politseinikega, lisaks lõhkus ta kaks autot, neist üks oli Eesti tiimi Meka Workshop võistlusauto BMW. Doran võeti vahi alla ja ta pidi tasuma rahatrahvi.

Intsidendi järel lõpetas Doraniga lepingu JRM Racing, kelle ridades pidanuks ta kaasa tegema kogu mulluse MM-sarja, aga Norras märatsemise tõttu pidi piirduma pooliku hooaja ehk kuue etapiga.

Doran polnud siiani vahejuhtumit kommenteerinud, ent nüüd teatas ta, et juhtunu tõttu võttis MSA aastaks ajaks ära tema sõitjalitsentsi.

"Minu 2017. aasta plaanidest pole siiani juttu olnud, aga kuna rallikrossi MM-sari on algamas, on aeg rääkida, millega tegelen," kirjutas Doran enne MM-sarja hooaja avaetappi sotsiaalmeedias. "Pärast seda "intsidenti" Gatebilil eelmisel suvel sattusin uurimise alla. Rääkisin loo ära ja minu sõnu kinnitasid teised osalenud, aga MSA kasutas olukorra ära ja peatas mu litsentsi. Vabandasin ja loomulikult tean, et käitusin valesti. Väga kahju, et võistlusväline juhtum mu sõitjakarjääri niimoodi mõjutab."

"Kommenteerin sel hooajal MM-sarja etappe. Kindlasti on huvitav olla mikrofoni teisel pool, loodetavasti ei avalda ma väga palju sõitjate saladusi," jätkas Doran. "Lisaks on sel hooajal Briti meistrivõistlusel kolm minu autot. Kui sõitmine kõrvale jätta, naudin väga autode kallal töötamist ja mulle meeldib aidata teistel sõitjatel areneda. Teen kõike, mis ilma litsentsita teha saan."

2012. aastal EM-sarjas Supercar’i arvestuses hooaja kokkuvõttes teise koha saanud ja aasta hiljem viiendana lõpetanud Doranil pole 2014. aastal loodud MM-sarjas nii hästi läinud. Esimesel MM-hooajal oli tal viiel etapil võistluskeeld, kuna rüseles kodusel Lydden Hilli etapil rajakohtunikega, kui tema isa võistlusauto põlema läks ja ta isale appi tõttas. Doran lõpetas hooaja 17 punkti ja 25. kohaga.

2015. aastal sõitis ta ühes tiimis koos maailmameister Petter Solbergiga, kuid tal ei õnnestunud kordagi finaali jõuda ja ta sai hooaja kokkuvõttes 16. koha. Mullusel hooajal jäi Dorani parimaks tulemuseks teisel etapil Hockenheimis saadud viies koht, avaetapil Montalegres oli ta kümnes ja rohkem ta kvalifikatsioonisõitudest edasi ei pääsenud.

"Mul on olnud paar päris keerulist aastat, midagi pidi muutuma ja võib-olla mul ongi seda aastat vaja, et õnn taas minu poole pöörduks," kirjutas Doran. "On tore keskenduda muudele asjadele kui võistlemine. Ärge saage minust valesti aru, olen väga pettunud ja ma olen kindel, et kui Barcelonasse jõuan, tahaksin kohe võistelda."

"Ma tean, et paljud vihkavad mind, aga need, kes olid juhtunuga seotud ja teavad, kuidas see lugu päriselt oli, toetavad mind endiselt," lõpetas ta. "Ootan juba, et saaksin rooli taha tagasi."