Eesti spordifotograaf: minu fotod on ilmunud maailma suurimates ajalehtedes

„Töötan Getty Images'ile, rahvusvahelisele fotoagentuurile, kellel on leping rahvusvahelise uisuliiduga,” sõnas Martinson ERR-ile. „Getty arvas, et mina olen hea mees ISU-le sellel hooajal pilte tegema. Olen kohal olnud kõikidel Euroopa osavõistlustel nii iluuisutamises, kiiruisutamises kui lühirajauisutamises, hooaeg algas augustist ja siiamaani on olnud umbes 25 võistlust erinevates Euroopa linnades.”

Kus sinu fotosid on avaldatud, mis on kõige ägedam olnud ja mis on sulle sportlikult põnevust pakkunud? „Getty on maailma suurim uudisfotoagentuur ja kui minu pildid lähevad sinna üles, võtab ja kasutab neid kogu maailma meedia," rääkis Martinson. "Seega ma arvan, et igas maailma suurimas ajalehes on minu pilt ühel või teisel moel mingi hetk ilmunud.”

„See aasta on kindlasti huvitav olnud iluuisutamise MM, olen käinud pildistamas Meistrite liiga jalgpalli, aastaid tagasi sai käidud olümpial. Arvan, et iga aasta ja isegi iga kuu on midagi uut ja võtan iga võistlust kui nii-öelda uut ja huvitavat suurvõistlust.”

Kui raske on iluuisutamisest head pilti teha ja kui väärtuslik varandus sul kukil on? „Kõige väärtuslikum varandus on ikkagi peas," tõdes Martinson. "Alguses oli kindlasti keeruline, aga mingi hetk hakkab fotograaf iluuisutamises rütmi tajuma, et millal täpselt midagi juhtub. Mäletan, et kui esimestel võistlustel tegin uisutaja kohta 300 pilti, siis nüüd on see läinud alla saja. Vajutan täpselt õigel hetkel, sest juba tean, mis hakkab juhtuma.”

„Mõned kavad hakkavad juba vaikselt pähe jääma,” tunnistas fotograaf. „Mida rohkem sa ala tunned, seda põnevamaks ta läheb, samamoodi ka iluuisutamisega, kiiruisutamisega ja lühirajauisutamisega. Kui ma enne ei olnud iluuisutamise koha pealt väga tark, jagan nüüd asja juba päris hästi.”

Kuhu sind töö pärast iluuisutamise MM-i viib? „Olen põhimõtteliselt iga nädalavahetus seitse kuud järjest rüganud, nüüd tuleb suvi, võtame asja rahulikult. Algab golfihooaeg, hakkan ka ise golfi mängima, nüüd on natuke rohkem aega. Võtame aja natukene maha ja august-september hakkab jälle peale.”