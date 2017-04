Eesti jahid tõusid konkurendi eemaldamise tõttu EM-i kullale ja hõbedale

2016. aasta juulis Kreekas toimunud avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel Eestile au ja kuulsust toonud kahe meeskonna medalid muutusid tagantjärele veelgi säravamaks, kuna rahvusvaheline žürii tuvastas ja kinnitas Itaaliasse võidu viinud jahi Scugnizza omanik Vincenzo de Blasio ebasportliku käitumise. ORC C klassi 2016. aasta Euroopa meistri tiitel ja säravaimad medalid kuuluvad nüüd Aivar Tuulbergi meeskonnale jahil Katariina II ja hõbedased medalid Ott Kikkase meeskonnale jahil Sugar.

ORC Euroopa meistrivõistlused toimusid 3.-10. juulil Kreekas Porto Carrases. C klassis olid regatil favoriidid just needsamad kolm meeskonda ning heitlus tiitli ja poodiumikohtade pärast oli äärmiselt tasavägine, seda eelkõige Scugnizza ja Katariina II vahel. Juba regati ajal olid konkurentide jaoks suure kahtluse all Scugnizza jahi mõõdukirja väärtuste paikapidavus ja õigsus, kuid vaatamata läbiviidud kontrollmõõtmistele tunnistati Scugnizza õigeks.

Võistluste lõpus esitas Aivar Tuulberg Scugnizza vastu protesti ning pikk rahvusvaheline protsess lõppes alles eile, kui see läks rahvusvahelises žüriis lõpliku arutamiseni. Eesti ning kogu rahvusvahelise purjetamiskogukonna jaoks positiivse tulemusena leidis tõestust fakt, et mõjutades teadlikult jahi mõõdukirja väärtusi, käitus Vincenzo de Blasio ebasportlikult nings ee andis talle võistlustulemuste arvutamisel konkurentide ees selge eelise.

Offshore Racing Congress ORC ja rahvusvaheline purjetamise katusorganisatsioon World Sailing on tänulikud õigluse jalule seadmise eesmärgil protsessi ette võtnud Aivar Tuulbergile. Võidusõidujahtide võistlusväärtuste võltsimine parema tulemuse nimel ei tee organisatsioonile au ja selliste juhtumite avalikuks tulek korrastab süsteemi ning on hoiatuseks teistele.

ORC juht Bruno Finzi ütles, et otsus oli raske ja võttis kaua aega, kuna oli seotud paljude purje trimmi puudutavate teemadega, kuid ta oli uhke rahvusvahelise žürii otsuse üle, kes tegutses nii ORC reegleid kui ka ausa spordi põhimõtteid silmas pidades.

Scugnizza diskvalifitseeriti kõikidest 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste sõitudest, mis tõi kulla ja hõbeda Eestisse. Pronksile tõusis Athanasios Baxevanise jaht Baximus Kreekast.

Nii Sugar 2 kui Katariina II on ORC klassi tiitlivõistlustelt toonud Eestisse ka varem medaleid. 2013. aastal Sandhamnis peetud Euroopa meistrivõistlustelt tuldi koju kaksikvõiduga - Sugar 2 kulla ja Katariina II hõbedaga. 2014. aasta maailmameistrivõistlustelt toodi koju neljas ja viies koht – vastavalt Katariina II ja Sugar 2. 2015. aastal Pärnus peetud Euroopa meistrivõistlustelt sai Sugar 2 hõbeda, Katariina II aga ei leidnud tookord äsja Eestis valminud Maurizio Cossutti disainitud uue jahiga poodiumikohtade nõudlemiseks veel õiget käiku. 2016. aasta maailmameistrivõistlustel sai jaht Sugar 2 seitsmenda ja jaht Katariina II kaheksanda lõppkoha.

Katariina II meeskonnas purjetasid Kreekas EM-il Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, Lorenzo Bodini, Kevin Grass, Raul Grigorjev, Christopher Juul, Juhan Kolk ja Peter Šaraškin. Sugari meeskonnas purjetasid Ott Kikkas, Jaan Akermann, Paolo Buciarelli, Siim Ots, Kaarel Kruusmägi, Enrico Zennaro ja Matteo Polli.