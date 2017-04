Rallikrossi MM-sarja uustulnuk jõudis avaetapil pjedestaalile

Kahel eelmisel hooajal üksikutel etappidel võistelnud kahekordse autoringrajasarja DTM-i (Deutsche Tourenwagen Masters) meistri Scheideri senine parim tulemus oli neljas koht, mille ta saavutas eelmise aasta viimasel etapil Argentinas. Lisaks olid tema saldos veel 7., 16. ja 17. koht. Barcelonas pääses Scheider aga kvalifikatsioonisõitude parimana poolfinaali.

Seejuures teises kvalifikatsioonisõidus oli tippudel kõvasti ebaõnne – viimasesse ehk viiendasse sõitu olid kokku loositud Ekström, mullune MM-hõbe Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo GTI; PSRX Volkswagen Sweden), eelmise aasta MM-pronks Andreas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division), mullune neljas, kahekordne maailmameister Petter Solberg (Volkswagen Polo GTI; PSRX Volkswagen Sweden) ja trikivideote poolest tuntud Ken Block (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division). Paraku hakkas täpselt enne nende sõitu kõvasti vihma kallama ja seetõttu kaotasid kõik mehed palju aega – teise kvalifikatsioonisõidu parima aja 3.27,651 sai kirja kolmandas sõidus rajal käinud Toomas Heikkinen (Audi S1; EKS), viimase sõidu parima Ekströmi aeg oli aga alles 4.04,962.

Märja ja porise raja tõttu oli Ekström teises kvalifikatsioonisõidus kokkuvõttes alles 15., Kristoffersson 17., Solberg 18. ja Block 19., Bakkerud sõitis esimesel kurvil seina ja pidi katkestama.

Pühapäevastes kvalifikatsioonisõitudes olid aga tingimused kõikidele võrdsed, Scheideri järel olid nelja sõidu järel esikolmikus Ekström ja Kristoffersson. Scheider on üldse 11. mees, kes 2014. aastal loodud MM-sarjas kvalifikatsioonisõitude järel esikohal olnud.

Timo Scheider Autor: FIAWorldRallycross.com

"Olin väga üllatunud, et olin kokkuvõttes kvalifikatsioonisõitude parim, kuna ma polnud enne Barcelonasse tulekut autot eriti testinud," tunnistas 38-aastane Scheider. "Tulime Hispaaniasse ilma eriliste ootusteta ja ma jõudsin finaali, see on kindlasti mu karjääri üks erilisemaid hetki! Olen 16 aastat võistelnud DTM-is, aga praegu olen rallikrossi täiesti ära armunud."

Esimese poolfinaali võitis Kristoffersson Scheideri ja enda tiimikaaslase Solbergi ees, teises poolfinaalis oli parim Ekström, järgnesid Bakkerud ja Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen).

Finaalis sai parima stardi mullu kuldse duubli teinud ehk nii sõitjate kui tiimide arvestuses MM-tiitli võitnud Ekström, kes alustaski uut hooaega etapivõiduga. Ülitihedas konkurentsis lõpetas teisena Scheider ja viimasena jõudis pjedestaalile Bakkerud. Solberg oli neljas, Hansen viies ja Kristoffersson kuues.

"Arvan, et tänavune hooaeg tuleb MM-sarjas tasavägisem kui varem, olen väga põnevil, et meil on nii palju erinevaid autosid võistlustules ja vahed on nii väikesed," rõõmustas Ekström. "Sellest tuleb fantastiline hooaeg!"

MM-sarja üldarvestuses on Ekström 29 punktiga (30 võimalikust) liider, järgnevad Scheider (26 punkti), Bakkerud (22 punkti), Kristoffersson (21 punkti), Solberg (19 punkti) ja Hansen (17 punkti).

Tiimide arvestuses jagavad esikohta tiitlikaitsja EKS, kel tänavu on Audi tehasetugi ning Volkswageni tehase toel võistlev PSRX Volkswagen Sweden, mõlemal on 40 punkti. Kolmas on Hoonigan Racing Division 33 punktiga.

Barcelonas oli ka Supercari EM-sarja avaetapp, kus Andri Õun (Ford Fiesta; Reinsalu Sport) lõpetas 30 osaleja seas 27. kohaga, etapivõidu võttis rootslane Anton Marklund (Volkswagen Polo; Marklund Motorsport). TouringCari hooaja esimese EM-etapi võitis rootslane Philip Gehrman (Ford Fiesta; Bridgestone Motorsport).

Järgmine etapp sõidetakse 21.-23.aprillini Portugalis Montalegres, siis on kavas ka Super1600 klassi hooaja esimene EM-etapp, kus eestlastest peaksid kaasa tegema Janno Ligur (Škoda Fabia; Ligur Racing) ja Siim Saluri (Renault Twingo; RS Racing Team).

Anton Marklund Autor: FIAWorldRallycross.com