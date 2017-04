Hanyu maailmarekordi sünnis mängis oma rolli ka Margus Hernits

"See oli ootamatu meie kõigi jaoks, aga olude sunnil tuli seda teha," sõnas Hernits ERR-ile. "On varemgi seda juhtunud, kuigi MM-il paneelis olla on muidugi natuke teine asi. Ühtpidi on lihtne, sest kõik on selge ja arusaadav, teistpidi – sinu sõna maksab ka selles, kes tuleb maailmameistriks."

"Nii ei tohi ilmselgelt mõelda, sest siis tekib pinge. Tuleb hoida pilk selle peal, mis jääl toimub ja mitte mõelda sellele, et neid näiteid võidakse edaspidi kasutada õppevideotes," naeris kolmel taliolümpial uisutanud Hernits.

Meeste üksiksõidus võtsid kaksikvõidu jaapanlased Yuzuru Hanyu (321,59 punkti) ja Shoma Uno (319,31). Hanyu hoidis lühikava järel alles viiendat positsiooni, aga sooritas vabakavas maailmarekordilise esituse (223,20 punkti) ja kerkis võitjaks.

"Siin ei ole midagi öelda, tase oli võimas ja seda on kõik rääkinud, et meeste tase oli midagi täiesti uut," tõdes Hernits. "Neljased, neljased ja veelkord neljased, igati vägev ja hea võistlus. Kahju on võib-olla ainult sellest, et Hanyu sõitis esimesena. Kui ta oleks sõitnud viimasena, oleks võib-olla pinget hoidnud rohkem, aga ka sõitudest sai juba hea kogemuse."