Mario Gomez lõi Saksamaal kaheksa minutiga kübaratriki

Leverkusen läks kohtumist 40. minutil Karim Bellarabi väravast juhtima ning suurendas 65. minutil eduseisu kaheväravaliseks, kuid kümme minutit enne kohtumise lõppu algas Gomeze soolo. Esmalt lõi ta peaga väravasse Jakup Blaszczykowski tsenderduse, kolm minutit hiljem suunas peaga Leverkuseni väravavõrku nurgalöögi ning realiseeris 87. minutil penalti.

Võidurõõmu külalismeeskond maitsta siiski ei saanud, sest 89. minutil tegi Kai Havertz lõppskooriks 3:3. Teises pühapäevases mängus oli Inglstadt 2:1 parem Mainzist. Gomez on Bundesligas löönud nüüd 12 väravat, millega ta on selle hooaja väravalööjate edetabelis viiendal kohal.

Bundesligat juhib jätkuvalt Müncheni Bayern, kellel on pärast 26. vooru 65 punkti. Wolfsburg on 30 punktiga 13. kohal, Leverkusenil on kaks punkti rohkem ja nad on 11. positsioonil.