LeBron James ja Paul George pidasid kahe lisaajaga mängus võimsa duelli

Cavaliers haaras kümme ja pool minutit enne kohtumise lõppu 14-punktilise edu, kuid Pacers suutis C.J. Milesi ja Paul George'i korvide toel mängu tagasi tulla. Mõlemal lisaajal sattus võimsasse hoogu just George, kes viskas Pacersi 25 punktist 19, aga Cavaliers väljus kohtumisest siiski 135:130 võiduga.

Koguni 52 minutit mänginud LeBron James viskas 41 punkti (visked väljakult 16/29), võttis 16 lauapalli ning andis 11 resultatiivset söötu, Kevin Love'i arvele jäi 20 silma ja 12 lauapalli. Kyrie Irving lisas 23 punkti. Paul George'il jäi napilt puudu kolmikduublist, tema arvele jäi 43 punkti, üheksa lauapalli ning üheksa resultatiivset söötu. C.J. Miles toetas teda 27 punktiga.

Russell Westbrook sai Oklahoma City Thunderi 101:113 kaotusmängus Charlotte Hornetsile hakkama järjekordse kolmikduubliga, visates 40 punkti, võttes 13 lauapalli ning andes kümme resultatiivset söötu. Westbrookile oli see juba kuues järjestikune kolmikduubel, viis korda järjest on ta seda teinud vähemalt 30 punkti visates. Hooaja jooksul on Thunderi staar teinud 40 kolmikduublit, millega ta jääb ainult ühe võrra maha legendaarsest Oscar Robertsonist.

Teised tulemused:

New York Knicks – Boston Celtics 94:110

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 108:103

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 105:109

San Antonio Spurs – Utah Jazz 109:103

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 91:82

Miami Heat – Denver Nuggets 113:116

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 110:117

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 113:105

Golden State Warriors – Washington Wizards 139:115

Phoenix Suns – Houston Rockets 116:123