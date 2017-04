Palliplatsilt jooksurajale siirdunud talent sihib juunioride EM-i medaleid

Talvel pikas kiirjooksus pildile kerkinud 18-aastane Audentese spordigümnaasiumi õpilane Tony Nõu alustas sporditeed mudilaste üldvõimlemisest, keris siis kaks aastat pedaale jalgrattatrennis ning leidis seejärel võrkpalli, millega tegeles seitse aastat, kuuludes U-18 vanuseklassi Eesti koondisse.

"Tulin Audentesesse kooli ja trenni, kuid tekkinud seljaprobleem, mis ei lubanud mul enam hüpata ja maanduda," ütles Nõu ETV spordisaatele. "Siis toakaaslane kutsus mind Audentese jõuluvõistlusele. Mõtlesin, et mis seal ikka, kaotada pole enam midagi ja proovin. Mul läks päris hästi ning rääksin kergejõustikuteeneriga, et sooviksin ala vahetada ja nii minust saigi kergejõustiklane."

Kaks kuud aitas Nõul uude alasse sisse elada Sven Andresoo ning 2015. aasta jaanuaris võttis mulgi oma rühma Valter Espe. "Pikk kasv 192 sentimeetrit ja 74-kilone kehakaal andsid talle kiirjooksja jaoks omapärased eeldused," meenutas Espe. "Silma torkas hea kiirusliku jõu baas, mille ta oli ilmselt võrkpallist saanud. Pöid töötas hästi ja sagedus oli selle kasvu kohta hea. Paari kuuuga oli selge, et temaga tasub ja peab tegelema."

Kahe aastaga tehtud koostöö pakkus nüüd talvel Espe sõnul meeldivaid üllatusi. Rasmus Mägile kuulunud 400 meetri Eesti juunioride siserekordi viis Nõu 47,84 sekundi peale. 300 meetris kärpis juunioride tippmargi 34,12 sekundile ja 200 meetris tuli esmakordselt Eesti meistriks 21,66 sekundi ehk Eesti kõigi aegade kuuenda tulemusega.

"Need tulemused tulid suuresti tänu treenerile ja eks ka sellepärast, et olen ise maksimalist, et tahan kõike võimalikult hästi teha," tunnistas Nõu. "Ma ei lepi halva tulemusega ja trennis olen pettunud, kui ei suuda endast kõike anda. Nii lõpetan lõigutrennid tihtipeale wc-potti okendades."

Marek Niidu ega ühegi teise oma varasema õpilase plaanide järgi Espe pikakasvulist Nõud ei treeni, sest isiksused on erinevad. "Seal see võlu ja põnevus ongi, et panna ennast nii palju mängu ja arendada igat isiksust, kui erinev ta ka ei ole," lisas Espe.

Kergejõustik polnud Nõule ala vahetades siiski täiesti võõras planeet. Tänu Viljandi Maagümnaasiumi õpetajatele pääses ta 11-aastase poisikesena koolitiimiga TV 10 Olümpiastarti sarja võistlustele ja sai 2010. aastal finaalis mitmevõistluses, mille võitis Hans-Christian Hausenberg, kuuenda koha.

Raskete jooksutrennide järel kerge ujumisega koolibasseinis lihaseid taastav Nõu valmistub nüüd esimeseks tiitlivõistluseks, sest täitis juulis Itaalias toimuvate juunioride EM-i normid 200 ja 400 meetri jooksus. "Sellise arengu ja aegadega võiks kindlasti finaalide poole vaadata ja võib-olla isegi medalitele," mõtiskles Nõu.