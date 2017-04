Nimekas treener tahab Eesti naisiluuisutaja maailma tippu viia

Ainsana tiitlit kaitsnud ja nii vabakavas kui kahe kava summas maailmarekordeid nihutanud Jevgenia Medvedeva sooritas kuus kõrgeklassilist kolmekordset hüpet ka tänases galakavas. "Ma otsisin naudingut ja selle ka sain, sellisel poolhämaral jääl ja valgusvihkudes," ütles venelanna ETV spordisaatele. "Mulle meeldib väga sõita pimeduses."

Imeilusa galakava esitanud Carolina Kostneri treener Aleksei Mišin, kes kasvatanud rea olümpiavõitjaid ja maailmameistreid ütles, et tal on ka üks Eestiga seotud unistus. "Võin öelda, et mul on unistus," ei varjanud Mišin. "Mul olid Venemaa meestest maailmameistrid üksiksõidus ja maailmameistrist naisüksiksõitja Venemaalt. Nüüd, kui olen palju aastaid treeninglaagreid läbi viinud Eestis, siis on mul unistus, et võistelda veel hästi Eesti naisüksiksõitjaga."

Seekord jõudis medalivõiduni Eesti muusika- õde ja vend Maia ja Alex Shibutani Ameerika Ühendriikidest sõitsid end pronksile kasutades vabatantsus just Arvo Pärdi "Peegel peeglis " teost. ""Peegel peeglis " on väga ilus teos ja töötab vaimustavalt kohe kava algusest peale," sõnas Alex Shibutani. "Teadsime, et tahame selle järgi sõita, kui seda kolm aastat tagasi esimest korda kuulsime filmis "Gravity ". Otsustasime seda kasutada sel hooajal ja see on olnud meie jaoks väga ilus kava."

Olümpiapääsme said 24 riigi sportlased. Eesti uisutajatele avaneb veel võimalus püüda olümpiakohta septembris Saksamaal toimuval valikvõistlusel.