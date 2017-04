Uue peatreeneri tulek aitas Andersonil tähtsat otsust langetada

Merike Anderson istub nelja hooaja jooksul Belgias võidetud karikate ees, suurimat rõõmu tegi neist esimene. "Kõige tähtsam on neli aastat tagasi võidetud karikatega, sest siis teenisime klubi ajaloos esimese meistritiitli ja karika," ütles Anderson ETV spordisaatele.

Sini-kollastes särkides naiskonnal algab järjekordne treening ning Anderson jätkab Braine'i koduklubi saalis veel vähemalt aasta. Ja tegelikult on üks ahvatlev karikas veel koju toomata. Kaks aastat tagasi jõudis klubi EuroCupi finaali ja just see tase on see, mis Andersoni jätkuvalt motiveerib ja trenni tegema paneb. Statistika järgi oli eelmine hooaeg talle väga edukas, mängu kohta keskmiselt 12 punkti ja 24 mänguminutit.

Ise Anderson eelmist hooaega siiski väga ei kiida. "Meie põhieesmärk oli EuroCupil jõuda nii kaugele kui võimalik, aga langesime välja juba esimeses ringis," meenutas Anderson. "Isiklikus plaanis ei saa esimese poolega hooajast väga rahule jääda. Aga nüüd on meil uus peatreener, kes tuli peale jõule ning tema mängujoonis ja -filosoofia on teine. Sealt on tulnud ka mu statistika, sest varem olin ma rohkem musta töö tegija ja olen nüüdki, aga tore on ju punkte ka visata."

Mithra Castors Braine'i treener Ainars Zvirgzdinš on eestlanna panusega rahul. "Kui sa suudad oma vanuses säilitada kiirust ja ambitsiooni ning olla naiskonnale kasulik ja näidata head mängu, siis see tähendab, et oled väga hea mängija," lausus juhendaja.

Andersoni sõnul sobib Läti päritolu treeneri kiirem mäng talle oluliselt paremini kui eelmise treeneri kinnisem mäng. See pani samuti otsustama Belgia klubis jätkamise kasuks. Brüsseli külje all asuv Braine-l`Alleud on kuulsa Waterloo lahingu paik. Anderson ütleb, et tunneb siin puudust lähedastest ja mustast leivast, aga Belgial on samuti palju pakkuda. "Inimesed on väga lahked ja abivalmis, samuti on siin suur õllevalik," sõnas Anderson. "Siinsed inimesed ja fännid on alati truud. Isegi kui meil halvasti läheb, siis rahvas tuleb saali meid toetama."