Korvpallitreener Howard Frier: Kotsaris on NBA talenti

Phoenixi Ülikooli jalgpallistaadionil 77 000 pealtvaataja ees toimunud mängus jäi South Carolina ülikooli algviisikus alustanud 20-aastase Maik-Kalev Kotsari arvele 26 mänguminutiga neli punkti, kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Neli hooaega Colorado ülikoolis mänginud praegu Eestis treeneriametit pidav Howard Frier teab, miks NCAA finaalturniir nii populaarne on. "Sel turniiril võivad ka soosikud kaotada," ütles Frier ETV spordisaatele, kuid ei tea, kas NCAA otsustavat faasi võib võrrelda NBA play-offidega. "NBA-s on staarid. Lisaks sellele NCAA-s peetakse üks mäng, NBA-s pead saama neli võitu."

Frier on kindel, et Kotsari jaoks oli finaalturniirile jõudmine samm edasi. "Väga suur asi, et Kotsar nii kaugele jõudis ja sai ka palju mängida. Ameeriklased juba küsisid minult, et kas tegemist on mu enda grupi poisiga. Ütlesin, et ta on küll Audetntesest, aga tal on teised treenerid," sõnas Frier. "Igatahes on Kotsaril võimalused olemas. Ta tegi hea tööd, millele eest tuleb teda kiita."

Frieri meelest pole välistatud Kotsari jõudmine NBA-sse. "Tal on selleks talenti," on Frier kindel. "Kui ta ei jõua NBA-sse, võib ta pääseda Euroliiga tasemele."