Miamis triumfeerinud Federer võttis Nadali üle neljanda järjestikuse võidu

Esimeses setis nähti ühte servimurret, mille tegi Federer kaheksandas geimis, minnes ette 5:3. Teises setis sai ainsa servimurdega hakkama taasa Federer, seekord üheksandas geimis, mis viis šveitslase ette 5:4. Kohtumine kestis tund ja 35 minutit.

Federer on nüüd Nadalist jagu saanud neljas järjestikuses kohtumises, millest kolm on toimunud tänavu. Viimased kaks võitu on olnud eriti magusad, sest need on tulnud finaalis.