Selver asus Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeriat juhtima

Selveri jaoks on alanud meistrivõistluste otsustav faas viimaseks võimaluseks tänavusel hooajal võidukarikas pea kohale tõsta. Karikavõistluste finaalis jäädi tulises lahingus 2:3 Pärnule alla ning sama seisuga lükkas suvepealinna võistkond nad konkurentsist ka Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliiga poolfinaalis. „Täna tundus, et olime natukene näljasemad kui Pärnu. Kindlasti muudavad nad aga järgmisteks kohtumisteks oma mängupilti,“ sõnas Selver Tallinna temporündaja Siim Ennemuist Volley.ee vahendusel.

Tema oli võitjate poolel üks neljast pallurist, kes jõudis kohtumise lõpuks kahekohalise punktisaldoni. Ennemuisti arvele jäi 11 punkti, Rauno Tamme tõi 16, Karli Allik 17 ja võistkonna diagonaalründajast punktikahur Lincoln Williams 24. Täna sidemängija kohta mänginud ukrainlane Dmitri Dolgopolov viis austraallase rünnakule poolesajal korral, Allik ja Tamme said kahe peale kokku ühe tõste enam, Ennemuist sai keskelt rünnata tosinal juhul. „Tänane mäng näitas taas, et Williams on võimas rünnakuliider, kuid tõsted jagunesid ühtlasemalt ja vastasel oli raskem mängu lugeda. Tihti oli näha, et nad jooksid blokis Williamsi peale ära, aga rünnak tuli hoopis teisest kohast,“ lausus Ennemuist.

Kui Selver realiseeris rünnakuid 46,3-protsendiliselt, siis Pärnu võistkonna näitaja oli 37,6. Üle poole tõstetest lõi punktiks vaid Harri Palmar, kes lõpetas edukalt kuus rünnakut üheksast. Raskelt möödus avamäng mõlema suvepealinna diagonaalründaja jaoks. Hindrek Pulk tõi 20-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures vaid kolm punkti ja jäi efektiivsusnäiatajlt kolmega miinusesse. Edvarts Buivids realiseeris 38,5 protsenti tõstetest. Viimaseks jäänud neljandas geimis andis Pärnu loots Avo Keel sellel positsioonil mänguaega ka Sander Rätsepale, kes lõi seitsmest tõstest punktiks kolm. Diagonaalründajate osakonna kõrval pole midagi hõisata ka Aleksandrs Kudrjašovsil, kes lõi punktiks 30 tõstest üheksa ja jäi samuti kolmega miinusesse.

Selver oli edukam ka vastuvõtul, kus nende näitaja oli 63,2 ja Pärnul 54,5. Ässasid lõi pealinna võistkond seitse ja Pärnu neli ning duell blokis võideti 11-4. Seeria teine mäng toimub Pärnus neljapäeval, 6. aprillil kell 19.00.

Teise finalisti selgitavad põhiturniiri võitja Bigbank Tartu ja Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas triumfeerinud Rakvere Võrkpalliklubi. Selle paari esimene kohtumine peetakse esmaspäeval kell 19.00 Tartus.