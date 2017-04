Veideman vedas Udine kolmanda järjestikuse võiduni

Veideman viibis väljakul 34 minutit ning viskas selle ajaga 13 (2 pv 2/8, 3 pv 2/4, vv 3/3) punkti, võttis 5 lauapalli ning andis sama palju tulemuslikke sööte. Udine poolelt olid eestlasest resultatiivsemad vaid Stanley Okoye 22 ja Mauro Pinton 14 silmaga.

Udine on 27. vooru järel 13 võiduga üheksandal kohal. Ferrara, kes on jagu saanud 11 vastasest, paikneb 12. tabelireal. Põhihooaja lõpuni on jäänud kolm vooru ning Udinet lahutab play-offi kohast kaks võitu.