Kaidi Kivioja jäi hooaja avastardil teise kümnesse

Pärast pikki ja raskeid treeninglaagreid Tenerifel ja Benidormis puudus Kivioja soorituses vajalik teravus. Talvel ujumisega küll tublisti vaeva näinud eestlanna ei suutnud tugevates ookeanilainetes esimeses suures grupis püsida ning kaotas vees parimatel enam kui minut ja 20 sekundit. Ujumises osutus Kiviojast nobedamaks ka teine eestlasest startinu, Katrin Zaitseva.

30. kohalt tõusu alustanud ning suurt jälitajate gruppi vedanud Kiviojal seekord ratta- ja jooksurajal suurt imet korda saata ei õnnestunud ning eestlanna rahuldus finišis ajaga 2:06.12 tagasihoidliku 16. kohaga. Võitjale Sophie Goldwellile kogunes olümpiadistantsi peale kaotust üle kuue minuti.

„Tänane võistlus, ei läinud päris nii nagu olin lootnud ja 16. koht ei ole kindlasti miski, millega rahul olla. Aga reaalsus on see, et ma polnud selleks võistluseks spetsiaalselt valmistunud ja läksin võistlema suurte koormuste pealt. Tähtsamad stardid on ees mai alguses, kus on vaja tehtud töö realiseerida,“ kommenteeris Kivioja hooaja avavõistlust.

Järgmised võistlusstardid ootavad 24-aastast eestlannat ees juba ühe kuu pärast, mil teisel pool maakera avaneb triatlonimaailma paremikuga mõõtu võtta Chengdu maailmakarikaetapp Hiinas ning kõrgetasemelisel MM-sarja etapil Yokohamas.

Quarteiras elu teisel Euroopa karikaetapil võistelnud Katrin Zaitseva ületas lõpujoone 29. naisena. Ajaga 2:11:53 lõpetanud Zaitseva suutis Kiviojaga ühes grupis püsida kuni jooksuetapi alguseni.