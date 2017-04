Siim Lutsu ja Bohemiansi võidupõud pikenes üheksale mängule

Võõrustajate ainsa värava lõi 68. minutil Tomaš Pilik. Siim Luts vahetati välja neli minutit varem, kirjutab Soccernet.ee.

Bohemians võidupõud on nüüdseks veninud juba üheksa mängu pikkuseks ning tabelis on see neid 16 meeskonna konkurentsis langetanud 13. kohale. Väljalangemistsoonist lahutab neid viis punkti.