Vjatšeslav Zahovaiko: ma ei ole harjunud kaotama

Kalju võiduvärav sündis 84. minutil, kui Paide kaitsjate vahel kerkis kõige kõrgemale Igor Subbotin ja mänguvahendi peaga võrku lõi, kirjutab Soccernet.ee.

"Kalju mäng on sirgjooneline. Teine poolaeg toodi [Tarmo] Neemelo sisse - pikad pallid - jäime nendega natuke hätta. Etteheiteid poistele ei ole. Võitlesime hästi ja omasime häid võimalusi, mitte küll palju, aga sellise vastase vastu palju momente ei tekigi," sõnas Paide loots.

Hooaja kolmanda kaotuse teeninud Linnameeskond on liigatabelis nelja vooru järel eelviimasel ehk üheksandal positsioonil. "Ma ei ole harjunud kaotama, see on minu jaoks uus tunne," nentis Zahovaiko. "Mängime mäng-mängult ja ma usun, et saame sellest üle, sest meeskond on psühholoogiliselt tugev."