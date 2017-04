Kotsari koduülikool on NCAA poolfinaalis poolajaks 9 punktiga taga

Algkoosseisus alustanud Kotsari arvel on seni kaks punkti, kaks lauapalli, kaks korvisöötu ning üks vaheltlõige. Visketabavusega hädas oleva (13/35) South Carolina resultatiivseim on esimese poolaja järel Justin McKie kaheksa silmaga, Chris Silva arvel on seitse punkti. Final Fouri eel haigestunud Sindarius Thornwell on väljakult tabanud ühe viske viiest.

Gonzaga on viskeid väljakult tabanud 57-protsendiliselt. South Carolina on NCAA turniiril seni lubanud endale visata keskmiselt 65 punkti mängu kohta.

Gonzaga with the lead at the break! #FinalFour pic.twitter.com/rXmrBHy2q2 — NCAA March Madness (@marchmadness) April 1, 2017