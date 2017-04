Hanyu: olin oma sõidus ja heas tulemuses kindel

Kulla pälvis Yuzuru Hanyu. "Olin oma sõidus ja heas tulemuses täna kindel," ütles jaapanlane ETV spordisaatele. "Pettumuse valmistas lühikava, seega pean veel treenima. Olin tavapärasest rohkem närvis ja selle kuulmine, mis jääl toimus ei aidanud."

Lühikava järel juhtinud Fernandezit vedasid alt närvid. "Teadsin, kui hästi Yuzuru sõitis ja kui head punktid ta sai ning see mõjutas ka minu meeleolu," tunnistas hispaanlane. "Mõtlesin veidi negatiivselt, et kas suudan ikka teha hea kava ja võita võistluse."

Eile toimunud naiste üksiksõidu võitis Jevgenia Medvedeva. "See oli minu jaoks mingil määral eneseületamiste nädal, aga ma ei saa öelda, et võistluse jooksul oleksin kuidagi piinelnud. Ei, ma saan rahulduse sellest, mida teen," lausus venelanna. "Saan naudingu treeningutest, intervjuudest, inimeste tähelepanust, fännidest, ajakirjanikest - ma elan selle kõige nimel. Kahju, et see nädal saab otsa, kuid gala on veel ees ja jõuan veel energiat koguda."