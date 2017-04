Mart Seim: tiitlivõistlustel ei loe rekord, vaid peab teistest parem olema

Mulluste Euroopa meistrivõistluste pronksmedalimees Mart Seim on teinud kõik selleks, et olla nädala pärast valmis paremaks tulemuseks, kui eelmisel kevadel. Kui Eesti rekord kahe tõste summas on 438 kilogrammi, siis selle ületamist Seim ei planeeri. Küll aga loodab kogusummat üle 430.

"Algraskuseks tahaksin panna rebimises 180 ja tõukamises 235 kilo. Kui mõlemas tõsteviisis suudan kümme kilo juurde panna, siis on soovitud tulemus olemas," ütles Mart Seim ETV spordisaatele. "Tiitlivõistlustel ei loe rekord, vaid peab olema teistest natuke parem. Rebimises üritan võimalikult vähe kilosid ära anda ning tõukamises saab äkki teise katsega juba mingile korralikule kohale võistlema hakata."

Treeningutel on suuremate raskustega töö juba tehtud. "Me ei ole planeerinud Eesti rekordit, aga ma arvan, et ta ei jää oma isiklikele tippmarkidele kuigi palju alla," lausus Mardi treener Alar Seim. "Üritame jõunäitajad hoida üleval, kuid klassikaliste tõstete maksimum on juba tehtud."

Euroopa meistrivõistluste stardinimekirjas on kõik Seimi tugevamad konkurendid eesotsas tiitlikaitsja ning olümpiavõitja Lasha Talahadzega. Erinevalt Rio olümpiast on taas kohal ka Venemaa koondis ning üliraskekaalus on üles antud kahekordne maailmameister Ruslan Albegov. "Ma ei saa sellest täpselt aru," tunnistas Mart Seim. "Nad pidid karistused kätte saama enne olümpiat, kuid kuna nad nüüd peale lastakse, siis teeb see loo segaseks."

Ala Seim lisas: "Tundub, et venelastel on mingid muutused toimunud, sest kohalikel karikavõistlustel jäid nad oma parimatest tulemustest 15 kilo kaugusele."

Otseülekanne tõstmise Euroopa meistrivõistlustelt on järgmisel laupäeval ETV2 lanalil.