Algas kogu aprilli kestev fitnessikuu

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige, liikumisharrastuse komisjoni esimees Helir-Valdor Seederi sõnul on teemakuud nagu fitnessikuu üks osa EOK tegevustest liikumisharrastuse edendamisel. „Meie sihiks on, et valdav osa eestimaalastest liiguks regulaarselt. Teemakuude kaudu tutvustame erinevaid spordialasid ja liikumisvõimalusi, et igaüks leiaks endale sobiva ja meelepärase viisi treeninguteks ja tervislikuks eluviisiks,“ ütles Seeder.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ott Kiivikas ütles, et fitness on elustiil. „Harrastusspordis ei täida fitness ainult parema väljanägemise eesmärki, vaid laiemat tervisliku elustiili järgimist. Fitness ei suuna inimesi mitte ainult regulaarselt liikuma, vaid õpetab ka õigesti toituma ja puhkama,“ rääkis Kiivikas.

Ta lisas, et sügavam filosoofia ongi nende kolme olulise asja sümbioos, mis omakorda loob elukestva liikumisharjumuse. „Nii saame garanteerida kvaliteetsema vanaduspõlve ja tegusamad inimesed, kes on ka kõrgemas eas ühiskonnale olulised ja suudavad nii tööturul kui ka vabatahtlikuna ühiskonnas aktiivsed olla. Samal ajal tegeleme me haiguste ennetamisega, mitte ravimisega,“ lausus Kiivikas.

Fitness, mis laiemalt tähendab heas füüsilises vormis olekut, aitab harrastajal tagada piisava ja mitmekülgse füüsilise aktiivsuse. Fitnessi treeningud aitavad efektiivselt arendada jõudu, parandada keha proportsioone, vähendada kehakaalu, tugevdada tervist ning ennetada mitmesuguseid terviseprobleeme.

Fitnessiga tegelemine sobib kõigile sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist. Jõukohase ja meelepärase treeningu leiab lihtsalt ja mugavalt igaüks – on see siis rühmatreening või individuaalne kava jõusaalis, kodus või linnaruumis ja terviseradadel asuvates jõulinnakutes.

Fitness on tõhus vahend oma kehalise vormi uuele tasemele viimiseks. Iga ühe jaoks on fitnessi alade valikus olemas just see õige ja meeldiv ala, mille harrastamisest kujuneb hõlpsasti regulaarne harjumus. Fitnessiga on oodatud tegelema ka lapsed. Laste ja noorte fitnessi treeningus on peamine rõhk eelkõige harjutustel oma keha raskusega ja mis on ka suureks abiks kasvueas noore õige rühi kujunemisel ja liigeste, kõõluste ja lihaste tugevdamisel.

Fitnessikuu raames korraldatakse üritusi ja jagatakse infot, eesmärgiga anda huvilistele praktilisi teadmisi ja oskusi tervislikuks treeninguks. Kuu tipphetkeks on 22. aprillil avatud uste päev, kui külla ootavad paljud fitnessklubid üle Eesti.