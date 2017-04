Infoneti spordidirektor: talvel olid meil väga head tingimused

"Talvel olid meil väga head tingimused. Üks kümme päeva tagasi seisis veel hall, mis sai linna abiga siia püsti pandud," lausus Skipersi eilse FCI - Tallinna Levadia telemängu vaheajal ETV-le.

Halli toel said mängijad teha trenni kuivades oludes, tuul ja lumi neid ei seganud. "Eelmisel aastal tegime trenni jalgpalliliidu hallis ja seal ei olnud iga päev aega saada. Siin sai trenni teha nii palju kui tahtsime ja sel ajal, kui treenerid tahtsid."

Pallitrenni kõrval sai kohapeal tegeleda ka üldfüüsilise ettevalmistusega. "Sel hooajal on meil füüsilise ettevalmistuse treener. Ta on töötanud isegi Kasahstani koondisega ja mitmes Venemaa Premier liiga klubis. Meie tingimustes on ta väga top spetsialist," kiitis Skiperski. "Ostsime ka mõned seadmed, mis aitasid füüsilist trenni läbi viia. Me ei pidanud kuhugi reisima, vaid mängijatel on siin riietusruumid, keskkond harjumuspärane."

Samal moel kavatseb FCI jätkata ka tulevikus, kuigi halli püstitamine ja mahavõtmine andis tööd umbes poolesajale inimesele. Nii olid abis ka esindusmeeskond, duubel ja kohalik kogukonnategevus, mille eest Skiperski kõigile asjaosalistele tänusõnu leiab.