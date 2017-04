Üliõnnelik hõbemedalist: lootsin vaid, et parandan oma kaheksandat kohta

21-aastane kanadalanna polnud jalaluumurru tõttu paar aastat korralikult võistelda saanud ja medal Helsingist ületas tema ootused.

"See tundub uskumatu ja see tähendab väga palju," sõnas Osmond ERR-ile. "Mul ei olnud eelmisel aastal just parim hooaeg. Sel aastal jõudsin MM-ile ja sain isegi medali. Lootsin lihtsalt, et parandan oma 2013. aasta kaheksandat kohta."

"Tegin sel hooajal lõpuks vabakava, mille üle võin viimaks uhke olla," jätkas uisutaja. "Töötasin kavaga nii kõvasti. Olen enda kohta väga palju õppinud."

Osmond osales kolme aasta eest ka Sotši olümpial, kus teenis 13. koha. Nüüd on sihid mõistagi kõrgemal. "Eelmistele olümpiamängudele pääsemine oli minu jaoks suur šokk. Ma tulin eikuskilt," sõnas kanadalanna. "Loodetavasti suudan järgmiseks hooajaks korralikult keskenduda."