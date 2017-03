Glebova Medvedevast: isegi enda jaoks lihtsate kavadega on ta maailma parim

"See, et ta võidab, ei olnud muidugi üllatus, aga see, et ta nii suure punktisummaga võidab, oli küll äge vaadata," sõnas Glebova ETV-le.

233,41 punkti teeninud tiitlikaitsjale järgnesid kanadalannad Kaetlyn Osmond (218,13 punkti) ja Gabriella Daleman (213,52). Mõlemad sõitsid vastava positsiooni välja mõlemas kavas.

"Ma olin nii üllatunud Kanada tüdrukute pärast, sest jälgides nende hooaega, siis lühikavad olid küll päris tihti puhtad, aga vabakavades on nad alati vigu teinud. See, kuidas nad suutsid end täna kokku võtta ja näidata just hooaja kõige tähtsamal võistlusel oma parimat sõitu, oli tõesti vapustav," kommenteeris Glebova.

"Mul oli väga kahju vaadata vene tüdrukuid, sest just nemad on hooaja jooksul väga stabiilselt teinud ja just Grand Prix etappidel, GP-finaalis, Venemaa meistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel on väga hästi sõitnud. Nad ei olnud täna kuidagi oma vormis."

Koondisekaaslaste kõrval säras muidugi maailmarekordilise tulemusega Medvedeva. "Ma ei hakkaks tema kava raskemaks tegema. Isegi nende kavadega, mis on tema jaoks lihtsad, on ta maailma parim. Kui ta hakkab õppima näiteks neljast salchowit või kolmest axelit, siis on võimalik väga kergesti viga teha. See on tema ja treeneri otsus, aga mulle tundub, et ta ei hakka riskima, sest ta ise ju näeb, et isegi nende elementidega on ta maailmas kõige parem ja keegi ei saa isegi lähedale."