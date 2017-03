Serbia sai UEFA-lt tõsise hoiatuse

"Peab kindlustama, et need inimesed ei pääseks enam staadionile," lausus sloveen Ceferin. "Serbia on tõsises ohus ja võidakse ühel hetkel sarjadest välja visata. See oleks Serbia jalgpalli jaoks katastroof."

Vägivald pole Serbia jalgpallihuviliste hulgas midagi uut. Veebruaris lahkus üks Belgradi Partizanis mängiv brasiillane väljakult rassistlike hüüete saatel pisarates ning eelmises nädalal sattusid kaks venelasest fänni pärast Belgradi Crvena Zvezda ja Moskva Spartaki sõpruskohtumist tõsiste noahaavadega haiglasse.