Haasi juht: Ferrari mootor on Mercedesest ehk paremgi

Haasi vormel-1 võistkonna pealik Guenther Steiner kiitis Ferrari mootoreid ja pakkus, et need võivad olla isegi etemad kui Mercedese omad.

Vastavalt kokkuleppele kasutavad Haasi masinad sel hooajal täpselt sama spetsifikatsiooniga Ferrari mootoreid, mis kuulsa Itaalia autotootja tehasevõistkond.

"Parem ei ole mitte ainult üks valdkond, vaid võrreldes eelmise aastaga on paremaks läinud kogu pakett," lausus Steiner võistkonna pressiteate vahendusel.

"See on nüüd sama konkurentsivõimeline kui Mercedesel, kui mitte parem. Ferrari oli Austraalias võidukas, kuid kõik tegelevad arendustööga ja proovivad paremaks saada. Arenduses käib pidevalt võistlus. Nad on teinud hea sammu edasi ja ilma Ferrari abita poleks me seal, kus praegu asume."

Kuigi kumbki Haasi masinatest avaetapil Austraalias ruudulipuni ei jõudnud, näitas prantslane Romain Grosjean kvalifikatsioonis muljetavaldatavat kuuendat aega, mis on võistkonna parim tulemus. Grosjean edestas ka Mercedese jõuallikatel liikuvaid Williamseid ja Force Indiat.

Pärast 1,6-liitriste V6 hübriidajamiga turbomootorite kasutuselevõttu on Mercedes kuninglikku vormelisarja domineerinud: 60-st etapist on võidetud 51. Endile on haaratud kõik kolm individuaalset ja võistkondlikku MM-tiitlit.