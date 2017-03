Tessa Virtue: enam õnnelikumad me ei saagi olla

"Nad puhusid sellele kavale elu sisse," tunnustas Moir, kes eraldi tõi välja ka kava koreograafilise poole, ETV-le. "Alati saab midagi paremini teha. Me oleme selle esitusega väga rahul. Me andsime endast parima ega kahetse midagi."

Tema paariline Tessa Virtue tundis pausi järel tippvõistlusele naasmise üle samuti suurt rõõmu. "Me kuulume siia, me soovime siin olla ja enam õnnelikumad me ei saagi olla," säras olümpiavõitja.