"Kui ma Ameerikas treenisin, siis olid mul isegi eraldi treeningud jäätantsu treeneriga," lausus MM-il 13. positsioonile tulnud Glebova ETV-le. "Minu jaoks oli väga tähtis tõsta teist hinnet. Siis hakkasingi jäätantsu treeneriga trenne tegema."

"Õppisime isegi mõned tantsud, aga sõitsin loomulikult mitte partneriga, vaid ise," jätkas Glegova ja lisas, et need trennid aitasid teda kõvasti. "Hakkasin paremini aru saama, kus peab olema ülakeha, et teha koostööd jalgadega, kuidas võtta kiiremini hoogu."

"Üksiksõitja kava ei koosne ainult hüpetest. Hüpete vahepeal on väga palju samme ja mida vähem jõudu kasutad, seda rohkem jõudu jääb hüpeteks ja seda parema teise hinde sa saad."