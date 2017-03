Avo Keel poolfinaalide eel: ei ole väheoluline, kes teisest enne ära väsib

Kaks nädalat tagasi kohtusid samad meeskonnad Balti liiga poolfinaalis, kus viiegeimilises lahingus jäi omakorda peale Pärnu. Eesti meistrivõistluste finaali jõudmiseks ühest võidust ei piisa, vastane tuleb üle mängida kolm korda.

Balti liiga finaalis Rakverelt valusa 2:3 kaotuse saanud Pärnu oli seejärel koduste meistrivõistluste veerandfinaalseerias kahel korral kindlalt 3:0 üle TTÜ-st ja peatreener Avo keele sõnul on meeskond finaalijärgest pettumusest üle saanud.

"Kõigile see mõnes mõttes pettumus oli. Ma pean silmas seda finaali käiku - 2:0 ees olla ja suhteliselt probleemideta need kaks geimi ära võtta ning siis hakkasid asjad teistpidi minema. Valusad kaotused mõjuvad ka valusamalt," meenutas Keel Vikerraadiole.

"Aga pärast puhkepäeva istusime meeskonnaga koos ja rääkisime, mida oleks võinud natuke teistmoodi teha. See ei olnud tagantjärele tarkus. See oli analüüs. Midagi jäi sealt kindlasti mulle je loodan, et ka mängijatele kõrval taha. Oleme üle saanud ja kui keegi meelde tuletab, tuleb jälle meelde, aga ütleme niimoodi, et öösel unenägusid ei näe."

Poolfinaali eel peab Keel oluliseks mentaalset taluvust. "Sa mängid ühe mängu ära ja siis on nad jälle vastas. Mängid teise mängu ära, igal juhul on veel korra vastas. Nad võivad olla viis korda vastas. Kes teisest vähem ära väsib - ega see ei ole ka üldse väheoluline. Mis otseselt mängu puutub: rünnaku rõhuasetuse otsused, bloki rõhuasetuse otsused ja ülejäänud asjad tulevad juba sealt. Servil ka kindlasti oma osakaal. Blokk ja rünnak on kaks sõna - seal võetakse suuremaid ja võib-olla olulisemaid otsuseid vastu."

Balti liiga pronksikohtumises Bigbank Tartule 2:3 alla jäänud Tallinna Selver pääses Eesti meistrivõistlustel tänu edukale Balti liiga põhiturniirile otse poolfinaali. Seega on saanud meeskond 2 nädalat rahulikult treenida ja valmistuda. Ka kahest Balti liiga finaalturniiril saadud napist kaotusest on mängijad peatreener Rainer Vassiljevi sõnul kenasti üle saanud.

"Selge see, et üks asi on tulemus ja teine asi on see, mis seal toimus. Olid äärmiselt tasavägised mängud ja mitte meie enda mängud, vaid terve turniir oli hästi tasavägine," lausus Vassiljev. "Sport ongi selline, et mis pärast sellist nädalavahetust juhtub. Võimalikult ruttu tuleb hakata elama homses päevas. Kõik see, mis on olnud, tuleb sinna jätta ja edasi toimetada. Saime küll kaks kaotust, aga mõlemad mängud olid 2:3 ja väga tasavägised. Olid ka meil endal omad võimalused need mängud oma kasuks pöörata."

"Eelmine nädal, kui meil oli mänguvaba, oli väike külmetus- ja kõhutõbi kallal pluss see, et õnnestus eile käia Tartus ja mängisime omavahel treeninggeimid. Kui need asjad sinna arvestada juurde, siis meile sobis see, et me ei mänginud."

"Nõustun selles mõttes Avoga, et oleme sel aastal omajagu mänginud," jätkas Vassiljev. "Praeguseks on mõlemad võistkonnad aru saanud, kes teisel pool võrku on. See on kogu seerial üks pool. Teine pool on see, kuidas suudab mõlemal võistkonnal isikkoosseis tervena püsida ehk on meil mingit traumateemat, mingid haigused, kes neid suudab vältida - ma arvan, et see on ka äärmiselt oluline. Kui siin kuskilt hakkab keegi vigastuse või haigusega välja kukkuma, siis mõlemad meeskonnad soovivad seda väga vältida. Kohamängud on hoopis teine teema ja oleme mänguks korralikult valmis."

Tallinna Selver – Pärnu kolme võiduni mängitava Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria esimene kohtumine peetakse pühapäeval algusega kell 17 Audentese spordihallis. Teise finalisti selgitavad Bigbank Tartu ja Rakvere, kes alustavad seeriat esmaspäeval.