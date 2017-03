Ott Tänak: Korsika rallil juhtub kogu aeg midagi

Ott Tänak sõnas enne järgmisel nädalal peetavat Korsika rallit, et Prantsusmaa saarel peetava võistluse eel on läbitud palju testikilomeetreid ja oodatakse taas head tulemust.

"Järgmise nädala Korsika ralli saab olema selle aasta suurim proovilepanek, aga me oleme teinud enese arendamiseks palju tööd ja oleme väljakutse eel ootel," lausus Tänak võistkonna pressiteate vahendusel.

"Ma ei ole sellele võistlusele veel päris pihta saanud, aga ausalt öeldes oli mul sama tunne Monte Carlo ralli eel. See aga läks väga hästi, nii et kui püsime keskendunud ja motiveerituna, siis on kõik võimalik ja võime leida end võitluses positiivse tulemuse nimel."

Tänaku sõnul on alati eesmärgiks nii hea resultaat kui võimalik. "Fiesta tundus Montes tõeliselt hea ja oleme pärast seda teinud palju teste. Eelmisel nädalal läbisime pea 500 kilomeetrit, nii et loodetavasti tasub see end järgmisel nädalal ära."

"Aga samal ajal tean, kui palju väljakutseid see võistlus esitab," jätkas Eesti rallipiloot. "Katsed on väga kitsad ja kurvilised ning midagi juhtub kogu aeg. Vigadeks pole ruumi ning peame algusest peale püsima rahulikud ja keskendunud."

Kolme etapi järel on Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja MM-sarjas 48 punktiga kolmandal kohal. Ettepoole jäävad hetkel tiimikaaslane Sebastien Ogier (66 punkti) ja soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota; 58).