Petrov MM-ist: seal osalemine on snuukrimängija elu suurim saavutus

MM-i kvalifikatsioonimängud toimuvad Ponds Forge International Sports Centre'is, 300 meetri kaugusel kuulsast Sheffieldi Crucible'ist. "Ma usun, et saan ka seda teatrit esimest korda oma elus vaadata," sõnas Petrov intervjuus ERR-ile. "Seal mängida oleks ilmselt snuukrimängija elu suurim saavutus ja see on minu jaoks väga suur au."

"Sain pääsme selle eest, et mängisin EM-finaalis, kuigi selle koha saab EM-võitja, siis tema teenis selle juba natuke varem," rääkis Petrov intervjuus ERR-ile sellest, kuidas ta pääsme teenis. "Selle pärast teadsin ma juba enne finaali, et see koht peaks nii või naa olema minu. See on minu jaoks väga suur samm."

"Kvalifikatsioonis mängib 128 mängijat, 112 neist on Main Touris ja 16 on kutsetega mängijad. Et Crucible'isse pääseda, on vaja võita kolm mängu." Kui tõenäoliseks sa seda protsentuaalselt pead, et võiksid sinna jõuda? "Ma ei tea, ma ei arvuta seda arvestades kellegi reitingut või oma mängutaset. Ma tahan lihtsalt sinna minna, mängida ja kui ma mängin enda parimat snuukrit, võibki olla võimalik, et kuhugi ma pääsen. See aga vajab väga suurt keskendumist ja väga suurt enesekindlust, sest seal on tippmängijad ja kedagi paremat kui nemad, pole kuskil mujal maailmas."

"Nõrgemateks ja tugevamateks ei saa neid mängijaid enam jagada, sest põhimõtteliselt saab igaüks neist mängida tipptasemel," tõdes Petrov. "Kui valida, mängiksin mina pigem kahekordse maailmameistri Mark Williamsiga, sest ta on juba 40+ mängija ning keegi ei tea, millal ta karjääri lõpetab. Võib-olla polekski võimalik temaga enam mängida. Või näiteks Jimmy White'iga, kes on suur snuukrilegend."

Kui kaugel sa hetkel profistaatusest oled? "Kuna ma kaotasin EM-finaalis, siis saan öelda, et olin vaid ühe matši kaugusel. Nüüd pean jälle pikka teed läbima, et sinna jõuda. See, kui kaotad suurvõistluse finaalis, kus on võimalus Main Touri pääseda, ei anna sulle mingit eelist järgmisel võistlusel. Sa pead põhimõtteliselt sama uuesti tegema ja ma arvan, et minu järgmiseks võimaluseks võib olla (snuukriturniir) Q School, mis toimub mais."

Maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimatšid mängitakse kümne frame'i võiduni ning Petrovi jaoks on tegemist uue kogemusega.

"Ma võin tuua näite – kui ma mängisin 2015. aastal Riga Openil, võitsin Rod Lawlerit, kes oli tol ajal maailma reitingus 36. kohal," meenutas Petrov. "Mäng lõppes seisuga 4:2 ning kestis peaaegu neli tundi. Kümne võiduni võib olla ka näiteks 10:9, mis kestab kolm korda rohkem."

Kas vastupidavust laua ääres annab treenida? "Kui on selline pikk mäng ja sa ei ole harjunud pikalt laua juures mängima, pead selle peale lihtsalt mitte mõtlema proovima keskenduda igale löögile. Ma saan öelda, et mul pole kogemust nii palju järjest mängida. Ma proovin, aga ma ei tea, mis sellest välja tuleb – loodan, et midagi väga head."