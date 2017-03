Estonian Wrest Festi korraldaja pani oma pojad "Terevisioonis" maadlema

"Meil on peres viis last ja eks nad kõik ole ühel või teisel ajal maadlusega tegelenud, aga praegu on kolm aktiivsed," sõnas Vello Leitham. "Neljas poeg on praegu Kuperjanovis ja võitis möödunud nädalavahetusel isegi kaitseväe meistrivõistlused."

Nädalavahetusel astub Tallinnas Saku Suurhallis võistlustulle 2100 maadlejat 27 riigist ning mängus on 101 medalikomplekti. Festivali Estonian Wrest Fest avab noorteturniir Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus, millest saab osa ligi 400 eestlast.

Nädalavahetuse ajakava Saku Suurhallis:

31. märts, 2017

18.00 Eesti ja Norra kadettide maavõistlus kreeka-rooma maadluses

1. aprill, 2017

9.00 Avatseremoonia

9.30 Võistlused kreeka-rooma maadluses

18.00 Finaalid ja autasustamine

2. aprill, 2017

9.00 võistlused vaba- ja naistemaadluses

16.00 Finaalid ja autasustamine