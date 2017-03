Final Fouri eel: Kotsari meeskonna staar pidi treeningu vahele jätma

USA ülikooliliigas NCAA mängitakse Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva Final Fouri kaks esimest kohtumist ehk poolfinaalid, kus South Carolina ülikooli ridades on üheks osaliseks ka Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar.

South Carolina suurimaks staariks on sellel hooajal olnud tagamängija Sindarius Thornwell, kelle keskmiseks punktisaagiks on 21,6. Samuti on Thornwell meeskonna parim lauavõitleja, noppides keskmiselt 7,2 lauapalli mängu kohta.

Thornwell haigestus South Carolina neljapäevasel lennul Phoenixisse, kus Final Four mängitakse ning pidi esimese treeningu vahele jätma. South Carolina abitreeneri Perry Clarke'i sõnul tabasid Thornwelli „gripilaadsed nähud”.

„Kui me maandusime, oli tal väike palavik,” ütles South Carolina peatreener Frank Martin. „Hommikul tundis ta end veidi paremini, kuid ma ütlesin meeskonna arstile, et ta joodaks talle vedelikke sisse ning laseks tal puhata.”

„Ta on meie kõige intelligentsem mängija ja ma ei taha sellega teiste meie mängijate väärtust kahandada. Ta saab korvpallist aru väga kõrgel tasemel ja ei pea treeningväljakul olema, et aru saada, mida me teeme.”