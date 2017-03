Tüdrukute jalgpallifestivalidel Viljandis ja Võrus lustis üle 90 neiu

Rimi tüdrukute jalgpallifestivalide avalöök toimus Viljandis, kui kohalikku spordihoonesse tuli jalgpalliga tutvuma 44 tüdrukut. Päev hiljem toimus tüdrukute jalgpallifestival Võru spordikeskuses. Osavõtjaid oli kokku 52. „Mõlemad festivalid läksid hästi – see, mida teha tahtsime, toimis,” võttis festivalid lühidalt kokku rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas. Võrreldes eelmiste aastatega prooviti sel korral lisada tüdrukutele ka midagi uut. „Seekord tõime juurde joonistamise. Andsime tüdrukutele lehed, kus nad said värvida endale sobivalt mänguvormi. Väiksematele tüdrukutele läks see väga hästi peale.”

Viljandis aitasid lisaks Eesti Jalgpalli Liidu treeneritele põnevaid mänge ja tegevusi läbi viia JK Tuleviku treenerid, FC Flora naiskond ja jalgpalliliidu maskott Siil. Võrus andsid oma panuse festivali õnnestumisse FC Heliosest Sandra London, Sally Jaaska ja Vjatšeslav Vassilenko. Korraldajaklubile olid abiks ka Põlva Lootose noortetreenerid Ave-Lii Laas, Katariina Kinnunen, Keitlyn Metsmaa ja klubi president Indrek Käo.

„Klubid olid kenasti kaasatud ja jäid ise väga rahule. Loodetavasti leiab mõni tüdruk tänu festivalidele tee jalgpalli juurde. Kõige tähtsam on see, kuidas kohalikud klubid ise püüavad. Mõlema koha puhul oli näha, et nad on huvitatud naiste jalgpalliga tegelemisest, mis on väga oluline,” oli Allas õnnelik klubide osaluse üle jalgpallifestivalidel.

Festivalidel juhtis teadustajana päeva Eva Nõmme ning Eesti Jalgpalli Liidust aitasid festivale korraldada Teet Allas, Ats Kutter ja Rauno Tutk.

Sel aastal on jalgpallifestivale plaanis korraldada veel Paides, Rakveres, Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares. Esmakordselt on sel aastal plaanis tüdrukute jalgpallifestival viia ka Põlvasse ja Kärdlasse. „Loodame järgmistel festivalidel näha veel rohkem tüdrukuid,” on Allase sõnum lühike ja konkreetne.