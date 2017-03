Tallinnas elav Soome tennisist tõuseb esmakordselt maailma esinumbriks

Maailma edetabelis hetkel teisel kohal asuv Kontinen tõuseb esmaspäeval mööda prantslasest Nicolas Mahut'st. Kontineni kohta ohustasid ameeriklastest kaksikvennad Bob ja Mike Ryan, kuid nende kaotus Miami turniiri poolfinaalis tähendabki, et koos John Peersiga Miami teises ringis välja kukkunud Kontinen teeb uue nädala alguses Soome tenniseajalugu.

26-aastasest Kontinenist on maailma 30 parema paarismängija seas nooremad vaid kolm meest.

Born in Helsinki, Finland, living in Talinn, Estonia, #OHBH #singlehandedbackhand--what not to like about #Kontinen, Wimbledon and AO champ.