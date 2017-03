Tiitlikaitsja FCI võõrustab täna ETV2 telemängus Levadiat

FCI on pärast avavoorus saadud kaotust Tammekalt tabelisse kirjutanud kaks võitu, kui esmalt alistati võõral väljakul 2:1 Narva Trans ning seejärel purustati kodus Viljandi Tulevik 5:0, kirjutab jalgpall.ee. FC Levadia pole sel hooajal kaotust pidanud tunnistama – esimeses kohtumises viigistati Floraga ning seejärel teeniti suured võidud Sillamäe Kalevi ja Paide Linnameeskonna üle.

Levadia mängijad troonivad väravaküttide edetabelis – Rimo Hunt asub esikohal nelja väravaga ning talle järgneb Mark Oliver Roosnupp kolme tabamusega. FCI parim mees edetabelis on kahe väravaga Albert Prosa. Resultatiivsete söötjate tabelis on esikolmiku kohad just Levadia ja FCI meeste poolt hõivatud – juhib Pavel Marin viie sööduga, talle järgnevad Jevgeni Kobzar nelja ja Sergei Tumasjan 3 sööduga.

Mõlema meeskonna treenerid ja mängijad tunnistasid, et ees ootab põnev vastasseis.

FCI peatreener Aleksandr Puštov: „Mängud FCI ja Levadia vahel on derbimängude staatusega ja lisaks võitlevad mõlemad meeskonnad liidrikoha pärast. Kindlasti mängime võidu peale ja arvan, et ka vastane, kel palju täiendusi just ründeliinis, hakkab ründevõtmes mängima. Usun, et tuleb põnev mäng ja meeskond ootab ka fännidelt häälekat toetust!"

Kaitsja Roman Nesterovski: „Reedel ootab meid ees tõesti väga tugev vastane. Töötasime koondisepausi ajal väga produktiivselt ning oleme selleks lahinguks valmis nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Olen kindel, et mäng saab olema väga huvitav! Loodame oma fännide aktiivsele poolehoiule!“

Levadia peatreener Igor Prins: „Kohtudes valitseva meistriga tahame teha väga hea mängu. Eesmärgiks on Lasnamäelt rohkem kui ühe punktiga koju tulla. Ootame meie fänne ja FC Levadia Jalgpallikooli noori mängijaid koos oma peredega meile kaasa elama!“

Ründaja Jevgeni Kobzar: „Ees ootab esimene mäng tiitlikaitsja vastu. Neil on juba üks kaotus kirjas, meil on kõik hästi. Kindlasti kujuneb mäng väga võitluslikuks ning sarnaseks eelmise hooaja mängudega Lasnamäel. Meie eesmärgiks on lüüa väravaid ning mäng võita!“

Täispilet mängule maksab 5 eurot, kuni 18-aastastele ja klubikaardi omanikele sissepääs tasuta.

Kohtunik: Juri Frischer

Abikohtunikud: Silver Kõiv ja Rando Kesküla

4. kohtunik: Joonas Jaanovits