Rockets püstitas NBA rekordi, Cavaliers sai kolmanda järjestikuse kaotuse

James Hardeni esimesel veerandajal tabatud kaugvise oli Rocketsile sellel hooajal juba 1078., eelmise rekordi 1077 püstitas eelmisel hooajal Golden State Warriors. Vaatamata sellele ei suutnud Houston mängu võita, Portlandi tüüris võidusadamasse 31 punkti visanud ning 11 resultatiivset söötu jaganud Damian Lillard. Hardeni arvele jäi 30 silma ning kaheksa lauapalli.

Jätkuvalt on kehvas vormis tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers, kes jäi neljapäeval 93:99 alla Chicago Bullsile. Poolajaks juhtis Cleveland küll üheksa punktiga, kuid Chicago võitis kolmanda veerandaja koguni 37:21 ning suutis edu kohtumise lõpuni hoida. Tiitlikaitsjale oli see juba kolmandaks järjestikuseks kaotuseks, viimasest seitsmest mängust on kaotatud viis.

Kuus kaugviset tabanud Nikola Mirotici arvele jäi Bullsi resultatiivseimana 28 punkti, lisaks võttis mees kümme lauapalli. Jimmy Butler toetas teda 25 silmaga, Rajon Rondo lisas 15 korvisöötu. LeBron Jamesil jäi kolmikduublist puudu kaks korvisöötu (26-10-8), ühtlasi möödus ta NBA kõigi aegade skooritabelis Shaquille O'Nealist ning tõusis seitsmendaks.

Ricky Rubio viskas oma karjääri punktirekordi (33) ning aitas Minnesota Timberwolvesi 119:104 võiduni Los Angeles Lakersi üle, Karl-Anthony Towns lisas 32 ning Andrew Wiggins 27 silma. Ülejäänud kuus väljakul käinud Minnesota mängijat viskasid kokku 27 punkti.

Los Angeles Clippers alistas Phoenix Sunsi 124:118 ja Detroit Pistons Brooklyn Netsi 90:89.