Kaotusseisust välja tulnud Darüssafaka võitis ülitähtsa kohtumise

Avapoolaja 29:40 kaotanud Darüssafaka jäi kolmanda veerandaja alguses kolmel korral 14-punktilisse kaotusseisu, enne, kui Adrien Moermani kaugvise Türgi klubi tagasitulekule hoo sisse pani. Viimasele veerandajale mindi vastu 55:58 kaotusseisus.

Neljandal veerandajal jätkus mäng tasavägiselt, kuni Daniel Theisi koos veaga tabatud korv viis Bambergi minut enne kohtumise lõppu viie punktiga juhtima. Will Clyburn realiseeris aga kaks vabaviset, Luke Harangody tabas 24 sekundit enne kohtumise lõppu nurgast kolmese ning viis kohtumise seisul 84:84 lisaajale.

Viimase viie minutiga tõi Darüssafakale võidu Brad Wanamaker, kes viskas oma 30 punktist kaheksa just lisaajal. Darius Milleril oli lisaaja viimastel sekunditel võimalus Darüssafaka lootused kustutada, kuid tema kaugvise ei tabanud.

Võit tähendab, et nii Darüssafakal kui Belgradi Crvena Zvezdal on nüüd turniiritabelis 15 võitu. Serbia klubil on jäänud pidada mäng Kaasani Uniksi vastu, kuid viimase edasipääseja otsustab põhiturniiri viimase vooru mäng 7. aprillil, kui Crvena Zvezda just Darüssafakale külla sõidab. Avakohtumise võitis Istanbuli meeskond kolme punktiga.

Teistes kohtumistes oli Istanbuli Anadolu Efes Thomas Heurteli 18 punkti ja viie korvisöödu toel 77:69 üle Pireuse Olympiakosest, Tyler Honeycutti arvele jäi 11 punkti, sama palju lauapalle ning kuus korvisöötu. Barcelona Lassa alistas 76:71 Tel Avivi Maccabi, Ante Tomic tõi võitjatele 15 ning soomlane Petteri Koponen 14 silma.