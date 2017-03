Serviti peatreener: tänavune finaalturniir on üle aegade tugevaim

Meistriliigas põhiturniiri võitnud Serviti pole nelja parima meeskonna vaheturniiril veel kaotusekibedust tundnud. Üsna kindlalt on alistatud nii Kehra, Viljandi kui Viimsi. Neist viimane mängiti pildis nähtavas kohtumises täna üle 38:23. Kogu vaheturniir on Servitile sisuliselt ettevalmistuseks järgmisel nädalavahetusel Põlvas toimuvaks Balti Liiga finaalturniiriks, kus kodumeeskond kohtub poolfinaalis Ukraina profiklubi Žaporižžijaga. Viimati võitis Eesti meeskond Balti liiga viis hooaega tagasi.

"Meie jaoks on ülim eesmärk pääs finaali," ütles Serviti peatreener Kalmer Musting ETV spordisaatele. "Siis oleksime üllatuse serveerinud ja õnnelikud. Sel aastal on aga üle aegade kõige tugevam finaalturniir. Meie kõrval olevad kolm klubi on profitiimid. Meie ennast elukutselisteks pidada ei saa, sest osad meist käivad tööl või koolis ning seetõttu teeme trenni õhtuti kord päevas."

Koduseks finaalturniiriks saab Serviti viimaks kokku ka kogu meeskonna, vigastusest on paranenud nii väravavaht Eston Varusk kui mitu kuud eemal olnud väljakumängija Indrek Neeme. "Meil on esmakordselt hooaja jooksul kõik rivis," rõõmustas Musting. "Kui kellelgi ei tule mäng mingil põhjusel välja, siis on pingilt võrdväärseid käike võtta. Ma loen seda päris suureks plussiks."

Balti Liiga poolfinaal Põlva Serviti ja Žaporižžija vahel leiab aset järgmisel laupäeval.