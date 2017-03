Fernandez: loodetavasti näitan vabakavas sama võimast taset

"Muidugi olen rahul, sest tulemus on isiklik rekord lühikavas nii sel hooajal kui kogu karjääris," ütles Fernandez ETV spordisaatele. "Võimas algus ja loodan, et suudan seda taset ka vabakavas näidata. See on kindlasti raskem, kuid tean, et suudan olla tugev ja võita taas selle tiitli."

109,05 punkti kogunud hispaanlasele järgnesid jaapanlane Shoma Uno 104,86 ning kanadalane Patrick Chan 102,13 silmaga. "Suutsin lõpuks ületada saja punkti piiri ISU võistlusel," rõõmustas Chan. "Olen seda teinud vaid Kanada meistrivõistlustel, kuid mitte ISU võistlusel. See oli minu jaoks suur saavutus eriti konkureerides meestega, kes tegid kavas kaks neljast, mina aga ühe neljase."

Olümpiavõitja Yuzuru Hanyu oli lühikavas viies. "Olen pettunud igas elemendis ja eriti kaskaadis," tunnistas ta. "Mul on nüüd vähe võimalusi. Keskendun vabakavale."