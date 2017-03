Tallinn GP on 2018. aasta enduro maailmameistrivõistluste peaprooviks

27.-28. mail toimub Tallinnas ja selle lähiümbruses rahvusvaheline enduro Tallinn GP 2017. Võistlus, kuhu oodatakse ka palju välisvõistlejaid, on peaprooviks enne 2018. aastal Tallinnas korraldatavat enduro maailmameistrivõistluste etappi. Kohal on Rahvusvahelise Motoliidu FIM ja sarja promootori esindajad, kes annavad oma hinnangu ja vajadusel soovitused Eesti korraldusmeeskonna tööle.

Enduro populaarsus on Eestis viimaste aastatega plahvatuslikult kasvanud, oma osa selles on kindlasti Aigar Leokil, kes on tulnud enduro maailmameistrivõistlustel hõbedale ja pronksile. Enduro Euroopa meistrivõistluste etappe on Eestis varemgi peetud ja üks toimub ka tänavu Paikusel. Maailmameistrivõistluste etapi korraldusõiguse osas peeti läbirääkimisi sarja promootoriga ja hiljuti Soomes peetud enduro MM-etapil andis promootor Tallinnas toimuva etapi osas lõpliku kinnituse. Tänavuse ja järgmise aasta võistluse korraldajaks on Redmoto klubi.

Veiko Biene, Tallinn GP 2017 korraldaja „Mõte Eestis enduro MM-etapp korraldada liikus peas juba mitu aastat tagasi. Esimese kontakti saime promootoriga möödunud aasta suvel ja nende esmane reaktsioon oli väga positiivne. See andis kindluse asjaga edasi liikuda. Redmoto klubi on valmis, et sellise suurusjärguga võistlust Eestis korraldada ja usun, et suudame läbi nende võistluste enduro osas inimeste teadlikust tõsta.“

Helen Urbanik, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretär: „Enduro on väga atraktiivne ja mitmekesine ala ning on suurepärane, et seda distsipliini on võimalik Tallinna linnasüdames laiemale avalikkusele tutvustada. Rahvusvaheline võistlus toob mitmeks päevaks Eestisse oma ala tipud ja see vaatemäng väärib nautimist.“

Tallinn GP 2017, mis toimub 27.-28. mail raames loetakse ka enduro Eesti meistri-ja karikavõistluste etapi punkte. Kokku sõidetakse kahel päeval Tallinnas ja selle lähiümbruses 6x3 kiiruskatset ja nädalavahetuse kogupikkuseks on 500 kilomeetrit. Tallinn GP 2017 võistluskeskus, start ja finiš asuvad Lasnamäel, Tähesaju tänaval oleva Motoneti kaubamaja parklas.