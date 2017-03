Eesti Olümpiakomitee käivitab noorte saavutusspordi toetussüsteemi

Eesti Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on uue süsteemi eesmärk toetada tippspordieeldustega noorsportlaste arengut. „Uus toetussüsteem on oluline tulevikku vaatav samm. Tahame pakkuda tuge lootustandvatele noortele sportlastele, et suurendada nende konkurentsivõimet omaealiste seas ning lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi. See suurendab tõenäost, et täiskasvanute ikka jõudes jätkavad nad tippspordiga,“ ütles Tõniste.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi põhimõtted töötas välja EOK tipp- ja kvaliteetspordikomisjon, toetust saama hakkavate sportlaste valiku tegemisel konsulteeriti alaliitudega. Neljapäeval, 30 märtsil kinnitas EOK täitevkomitee süsteemi põhimõtted ja toetatavate sportlaste nimekirja, mis hõlmab 89 noorsportlast 20 suveolümpiaalalt. Taliolümpiaalade sportlastele käivitub sarnane süsteem uuest taliolümpiatsüklist, mis algab 2018. aasta märtsis.

Toetuse saajad jagunevad kolme vanuserühma: 21-22-aastased, 19-20-aastased, 14-18-aastased (noorteolümpiate vanuserühm). Toetuse suurus on 2000 eurot sportlase kohta aastas.

„Täna kinnitatud otsus käivitada laiapõhjaline noorte andekate sportlaste toetussüsteem on oluline samm Eesti tippspordi konkurentsivõime tõstmisel. Kindlasti teeme projekti arendamisel ka aktiivset koostööd Kultuuriministeeriumiga, et leida lahendusi toetussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja selle integreerimiseks Eesti noorte ja tippspordi rahastamise mudelisse,“ ütles Tõniste.

Käivitamisfaasis rahastab Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemi Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi noorteolümpia toetustest ja hasartmängumaksu vahenditest.

Eesti Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni tegutseb koosseisus Tõnu Tõniste (esimees), Jaan Talts (aseesimees), Jaanus Kriisk, Erki Nool, Aavo Põhjala, Anna Levandi, Jaak Mae, Jaan Kirsipuu.

EOK noorte saavutusspordi toetuse saajad 2017. a märtsis

Judo

1. Klen-Kristofer Kaljulaid

2. Tanel Karro

3. Mark Altosar

4. Ralf-Stiven Viru

5. Daniel Nurijev

6. Armen Movsisyan

7. Simon Sülla

Vibusport

8. Maris Tetsmann

9. Alexandra Põllumäe

10. Triinu Lilienthal

Jalgrattasport

11. U23 maantemeeskond 1

12. U23 maanteemeeskond 2

13. U23 maanteemeeskond 3

14. U23 maanteemeeskond 4

15. Juunioride maanteemeeskond 1

16. Juunioride maanteemeeskond 2

17. Juunioride maanteemeeskond 3

18. Juunioride maanteemeeskond 4

Võimlemine

19. Carmen Marii Aesma

Vehklemine

20. Klim Gusarov

21. Madina Azizova

22. Andžej Gedzo

23. Carmen-Lii Targamaa

24. Sandra Skoblov

25. Getter Lage

26. Karoliina Komissarova

Triatlon

27. Henry Räppo

28. Kevin Vabaorg

Lauatennis

29. Airi Avameri

Rannavõrkpall

30. Märt Tammearu

31. Rasmus Meius

Tõstmine

32. Aleksandr Moiseenko

Karate

33. Li Lirisman

34. Daniel Rodionov

35. Anna Sokk

36. Marta Ossipova

Ujumine

37. Daniel Zaitsev

38. Maria Romanjuk

39. Kertu Ly Alnek

40. Margaret Markvardt

Aerutamine

41. Maksim Mavrovski

42. Anette Baum

Sulgpall

43. Kati-Kreet Marran

44. Mari Ann Karjus

Purjetamine

45. Juuso Roihu

46. Henri Roihu

47. Georg Haud

48. Maris Seersant

49. Mari-Ann Raud

50. Jakob Haud

51. Keith Luur

52. Tavo Annus

53. Hugo Rasmus Vaino

Sõudmine

54. Marko Laius

55. Johann Poolak

56. Mihhail Kuštein

57. Rain Harjus

58. Leena Kattel

59. Greta Jaanson

Kergejõustik

60. Johannes Erm

61. Sander Moldau

62. Anna Maria Orel

63. Hans-Christian Hausenberg

64. Robin Nool

65. Tony Nõu

66. Kristo Simulask

67. Õilme Võro

68. Vitali Rubenkov

69. Margit Kalk

70. Katre Sofia Palm

71. Lishanna Ilves

72. Emily Karhu

73. Piibe Kirke Aljas

Tennis

74. Mattias Siimar

75. Aleksander Georg Mändma

76. Carol Plakk

Maadlus

77. Artur Vititin

78. Helary Mägisalu

79. Hans Uku Leitham

80. Erik Reinbok

81. Jegor Jakovlev

82. Viktoria Vesso

83. Raoul Aho Leitham

Laskmine

84. Reino Velleste

85. Stanislav Boldõrev

86. Lydia Kurus

87. Anastassia Bobõleva

88. Martten Tiitsma

Moodne 5v

89. Carl Robert Kallaste