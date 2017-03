Udine lõpetas Rain Veidemani konkurendiga lepingu

Uudis oli eestlaste jaoks loodetud, kuid sündmused arenesid veel kiiremini, kui oleks osanud oodata, vahendas Basket.ee.

Apu Gsa Udine palkas Veidemani 5. märtsil, sest meeskonna senist põhitegijat Ray'd ootas vähemalt 15-päevane vigastuspaus. Liiati ähvardas Udinet sel hetkel karm võitlus esiliigasse püsimajäämise nimel.

Itaalia esiliiga reeglite järgi tohib tiim üheks mänguks üles anda kaks leegionäri ning pärast Ray paranemist oli meeskonna hingekirjas kolm välismaalast - lisaks eestlasele ja ameeriklasele veel nigeerlane Stan Okoye.

Täna teatas Itaalia esiliigaklubi, et nad on Rayga lepingu lõpetanud ning 32-aastane ameeriklane siirdub Türgi kõrgliigas viimasel kohal asuvasse Ankara TED Kolejlileri. Samas klubis mängis mullu ka Frank Elegar. Ray on ühe aasta veetnud ka NBA profiliigas, kui esindas 2006/2007 hooajal Boston Celticsit.

"Udine teatab, et lõpetas sõbralikult lepingu Allan Rayga," seisis meeskonna Facebooki itaaliakeelses postituses. "Meeskonnal on au, et sellise kaliibriga mängija otsustas tiimiga liituda. Ray suundub Türgi kõrgliigasse, kus hakkab mängija Ankara TED Kolejliler meeskonnas. See on kõigile ideaalne lahendus isegi pärast plahvatusliku Rain Veidemani tulekut. Terve klubi personal soovib ameeriklasele tulevases karjääris edu!"