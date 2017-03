Mourinho Zlatani võimalikust lahkumisest suurt numbrit ei tee

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho sõnas, et juhul kui Zlatan Ibrahimovic otsustab hooaja järel meeskonnast lahkuda, aktsepteerib ta tema valikut.

35-aastase rootslase leping Punaste Kuraditega lõppeb pärast tänavust hooaega, kuid klubi eesotsas Mourinhoga loodab, et ründaja jätkab meeskonnas veel vähemalt ühe aasta, vahendas Soccernet.ee.

"Ma olen rahulik ning ootan tema otsust," ütles portugallasest loots. "Kui tema otsus on jääda ja ta on selle üle õnnelik, siis oleme ka meie. Kui ta tahab lahkuda ja proovida uut väljakutset, siis on mul tema üle hea meel."

Käimasoleval hooajal kõikide sarjade peale kokku 26 väravat löönud Ibrahimovici on kõige enam seostatud Itaalia klubiga Napoli, kuid õhus on ka variant, et tema karjäär jätkub USA-s Los Angeles Galaxy ridades.