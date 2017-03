Kullamäe: Cramo on alati kullale favoriit number üks

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo kohtuvad nädala jooksul juba teist korda. Teisipäeval alistas Tartu Balti liiga pronksikohtumises Kalevi 12 punktiga, nüüd loodab Gert Kullamäe juhendatav meeskond seda korrata ka kodusaalis.

Kuigi klubid on samad ja ka mängijate valik pole kummalgi poolel suurenenud on muutus siiski märgata. Tallinna esindusmeeskonda saab homme väljaku kõrval juhendada peatreener Alar Varrak, kes eelmise kohtumise pidi tervislikel põhjustel vahele jätma.

Tartlaste loots Kullamäe küll ei usu, et treeneri puudumine võis teisipäeval Kalevile saatuslikuks saada, kuid vihjab, et kuigi mõtetega ollakse juba koduse liiga play-offi juures kriibib endiselt kõrvasti hinge allajäämine leedulaste Pasvalyse Pieno zvaigsdesile, kelle paremust tunnistati Balti liiga poolfinaalis lisaajal. Lisaks on Pasvalys juhtimas ka Balti liiga finaalseerias.

"Ees on uued mängud ning hooaja lõpp pole kaugel," ütles Kullamäe Vikerraadiole. "Eesti meistrivõistlustel pole me üllatuskaotuseid saanud, kuid nüüd algab play-offis kõik nullist. Homme selgub, kumb võidab põhiturniiri ja tegemist on põhimõttelise vastasseisuga, sest pealinnapoisse tahaks alati paika panna."

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ütleb aga enne Eesti liiga põhiturniiri viimast kohtumist, et mõlemad Eesti tippklubid on võrreldes talvise perioodiga paljugi muutunud ja eeltööd ning scoutingut on kohtumiste eel vaja teha küll.

"Palju on uut, seda eriti meil," ei varjanud Varrak. "Meie rotatsioon on ootamatult väikseks jäänud, kuid kuigi graafik on tihe, lähme igat mängu võitma. Meil tuleb nädalas pidada kaks-kolm kohtumist, kuid oleme sellega aastate jooksul ära harjunud."

Alexela korvpalli meistriliigas läheb põhiturniiri võitja esimeses ringis kokku kaheksanda meeskonnaga ja põhiturniiri teine seitsmendaga. Arvestades tabeliseisu pole homseks veel sugugi kindel, mis klubidega Tallinna ja Tartu suured mõõtu võtma hakkavad. Tabeli kuuendat ja kaheksandat kohta lahutab kaks punkti. Tõenäoliselt läheb Tartu vastamisi Rakverega ja Kalev Valgaga, kuid nii Eesti kui Läti liigas pallival Valgal on erinevalt teistest põhiturniiril mängida veel kaks mängu.

Kuigi Kalev/Cramo hooaeg pole kulgenud soovitud kõrgustes on hoolimata raskustest meeskonna eesmärk võita kõik, mis veel võita annab. Esmalt Eesti põhiturniir, seejärel Balti pronks ja mais ka Eesti meistritiitel.

"Meie eesmärgiks on võita Eesti meistrivõistluste põhiturniir ning ka Balti liiga pronks pole mägede taga, sest esimese mängu kaotasime 12 punktiga," rehkendas Varrak. "Võtame päeva korraga ja loodetavasti suudame ka vigastusi vältida."

Gert Kullamäe nimetab Tartu klubi Kalevi kõrval endiselt autsaideriks. Arvestades hooaja kulgu on nende võimalused koduses sarjas kõige kõrgemale astmele pääseda ja mulluse Balti liiga hõbeda asemel pronks kaela saada ütlemata head.

"Cramo on alati kullale favoriit number üks, kuid soosikut on hea hammustada," sõnas Kullamäe, kes loodab, et mängijad suudavad traumadest hoiduda. "Meil on õhuke koosseis ja iga mees arvel. Peame vältima rumalaid vigastusi."

Eesti korvpalli meistrivõistluste põhiturniiri võitja otsustakse Tartu Ülikooli spordihoones homme. Tartu ja Kalev/Cramo kohtumine algab kell 19.00.